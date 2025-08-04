وزير قطاع الأعمال العام يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس

أدلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وأكد المهندس محمد شيمي، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام تأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، وتُجسد أحد أهم مظاهر الديمقراطية وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، مشددًا على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتكاملها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.

المشاركة في التصويت

ودعا الوزير جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، في مناخ ديمقراطي يضمن النزاهة والشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمصر وشعبها الواعي.