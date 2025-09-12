قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك مؤهل؟.. إليك قائمة الأجهزة التي ستحصل على iOS 26

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت آبل عن إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، المزودة مسبقا بنظام التشغيل الجديد iOS 26، والذي يحدث تغييرات جذرية في التصميم والوظائف. 

ومن أبرز ما يميز هذا الإصدار واجهة المستخدم الجديدة Liquid Glass، التي تضفي مظهرا شفافا وسلسا على النظام، إلى جانب تحسينات كبيرة على تطبيقات آبل الأساسية مثل الصور والرسائل والبريد الإلكتروني، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر انسيابية وتكاملا.

موعد إصدار iOS 26 للأجهزة القديمة

بعد الكشف الأول عن iOS 26 خلال مؤتمر المطورين العالمي في يونيو 2025، تستعد آبل الآن لإطلاق النسخة المستقرة من النظام للأجهزة القديمة يوم الاثنين 15 سبتمبر، لذلك، ينصح المستخدمون بمتابعة التحديثات لتثبيت النظام فور توفره.

الأجهزة المتوافقة مع نظام iOS 26

سيتوفر تحديث آبل الجديد للأجهزة التالية:
- سلسلة iPhone 16
- iPhone 16e
- سلسلة iPhone 15
- سلسلة iPhone 14
- سلسلة iPhone 13 وiPhone 13 mini
- سلسلة iPhone 12 وiPhone 12 mini
- سلسلة iPhone 11
- iPhone SE (الجيل الثاني فما فوق)


أبرز مميزات نظام iOS 26


- واجهة Liquid Glass: تصميم مرئي جديد كليا يتميز بالشفافية والانسيابية، مع خيارات تخصيص متقدمة مثل شاشة قفل ديناميكية، وتخصيص الأيقونات، وتطبيق كاميرا معاد تصميمه.
- ميزات Apple Intelligence: تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الترجمة الفورية، وتحسينات في التعرف البصري، وتطويرات في Genmoji وImage Playgrounds، وأدوات ذكية أخرى.
- تحديثات التطبيقات: تتضمن ميزات مثل تصفية المكالمات، ومساعد الانتظار، وعلامات تبويب منفصلة للمكتبة والمجموعات في تطبيق الصور، وخلفيات الدردشة في تطبيق الرسائل.


كيفية تثبيت تحديث iOS 26


1. افتح تطبيق “الإعدادات” على جهازك.
2. انتقل إلى “عام” ثم “تحديث البرنامج”.
3. عند توفر التحديث، سيظهر إشعار التثبيت.
4. انقر على “تنزيل وتثبيت” وأدخل رمز المرور.
5. أخيرا، انقر على “التثبيت الآن” لبدء التحديث.

آيفون 17 iOS 26 موعد إصدار iOS 26 الأجهزة المتوافقة مع iOS 26 مميزات iOS 26

