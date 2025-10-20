قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
تكنولوجيا وسيارات

ضعف الطلب يجبر آبل على تقليص إنتاج iPhone Air: ابتكار بلا جمهور؟

آبل
آبل
احمد الشريف

أطلقت آبل هذا العام هاتف iPhone Air كأكثر هواتفها نحافة على الإطلاق، إذ يبلغ سمكه 5.6 ملم، أي أقل بنسبة 19% من iPhone 6 التاريخي، ما مثّل إنجازاً هندسياً سمح ببطارية تدوم يوماً كاملاً حسب تصريحات آبل، وكاميرا خلفية مميزة بدقة 48 ميجابكسل. 

أما أبرز ما يميزه فهو الهيكل فائق النحافة الذي عبّرت عنه آبل كقمة الإبداع التصميمي.​

تقليص الإنتاج: أرقام الطلب لا تحقق الطموح

رغم الضجة الإعلامية، كشفت تقارير كورية جنوبية إلى أن آبل قررت تقليص الإنتاج بمليون وحدة بعد مبيعات ضعيفة، في وقت زادت فيه إنتاج iPhone 17 وiPhone 17 Pro وPro Max بما يصل إلى 7 ملايين وحدة إضافية. 

تشير الإحصاءات إلى أن جزءاً كبيراً من العملاء فضّل الإصدارات الكلاسيكية التي يعرفها جيداً عن التجربة الجديدة للهاتف النحيف.​

أسباب ضعف الإقبال: تطور الجيل الأساسي يغطي على التجديد

يُرجع المحللون هذا الفتور إلى أن آبل أدخلت العديد من التحسينات الكبيرة على iPhone 17 القياسي، وخاصة ميزة الشاشة ProMotion ذات التحديث المتغير من 1 إلى 120 هيرتز وزيادة كبيرة بعمر البطارية (حتى 30 ساعة من تشغيل الفيديو مقارنةً بـ22 ساعة في الجيل السابق). 

إضافة لذلك، فإن افتقار iPhone Air لتعدد العدسات يجعل التصوير محدوداً نسبياً، بينما تظل الكاميرات والبطارية وسهولة التعامل مع النماذج الأخرى نقاط تفوق واضحة للجيل الأساسي.​

مقارنة تسويقية: دروس فشل خيارات "النمط الجديد"

هذه ليست أول مرة تواجه فيها آبل هكذا تحدي؛ فقد جربت سابقاً طرح نماذج Mini ونماذج اقتصادية ولم تلق نجاحاً واسعاً.

 يفضل المستهلك المتعود الأداء الشامل والمجرب بدلاً من خوض مغامرة مواصفات مبتكرة لكنها تقدم تنازلات (كتخلي الهاتف عن بعض الميزات الاحترافية في Pro).​

دلالات وأثر استراتيجي على مستقبل آبل

رغم أن iPhone Air قد يكون نواة أو نموذج بروتوتايب لهواتف آبل القابلة للطي مستقبلاً إذ تشير مصادر إلى تصور لفكرة iPhone Fold مكون من جهازين Air ملتصقين جانباً لجانب إلا أن ضعف المبيعات قد يؤثر على وتيرة تطوير الطرازات المستقبلية. 

يتوقع محللون أن تؤجل الشركة إطلاق أول آيفون قابل للطي حتى 2027 لعدم الاستقرار النهائي على التصميم.​

تقييم المستخدمين والانطباعات العامة

التقييمات التي حصدها iPhone Air كانت متوازنة بين الإعجاب بالشكل النحيف والشاشة السريعة، وبين انتقادات للسماعة الأحادية، الأداء الحراري كاميرا أحادية العدسة، وصعود درجة حرارة الجهاز. 

حتى ألوان الجهاز الجديدة (الأسود، الأبيض، الذهبي، الأزرق) لم تبدد حالة الفتور في السوق.​

تجربة آبل مع iPhone Air تكشف أزمة بين الابتكار التصميمي وحاجات السوق الفعلية، وتؤكد أن التوجهات المستقبلية يجب أن تراعي رغبات المستخدمين الواقعية والاستفادة من نقاط القوة في السلاسل الرئيسية، مع التمهل في مغامرات هواتف الفئة الجديدة إلى حين نضج تقني وتوافق سوقي أوسع.

آبل iPhone Air iPhone 6

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

منتخب المغرب

الكاف يحتفي بإنجاز المغرب التاريخي في مونديال الشباب

منتخب المغرب

افرحي يا انشراح.. إعلامي يهنئ منتخب المغرب بالفوز بكأس العالم للشباب

ياسر زابيري

خالد الغندور: الزبيري لاعب عالمي

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

