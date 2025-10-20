قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض: 169مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح ، من خلال اللجنة المشكلة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لضمان تنفيذ جميع بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المدفن الجديد يأتي ضمن عقود المرحلة الخامسة من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، مشيرةً إلى أن تكلفة تنفيذ المدفن الصحى الآمن مدينة برانى بلغت حوالى 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن المدفن الصحي فى براني يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يضم مجموعة من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن، وغرفة مولدات تحتوي على عدد (2) مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة، وخزانات للمياه، بالإضافة إلي مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود، ومغسلة سيارات، كما يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، بالإضافة إلى شبكة طرق خدمية محيطة بالخلية والبحيرة لتيسير أعمال التشغيل والصيانة.

وأكدت  أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، وتراعي البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق المستفيدة، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن في محافظة مطروح يعكس التكامل بين أجهزة الدولة وشركائها من الوزارات والهيئات، ويعبر عن الإرادة الجادة لتحقيق تحول ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح نحو 169 مليون جنيه.

وأوضحت  أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات، بهدف إعادة المظهر الجمالي والحضاري للشارع المصري وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً على أن الجهود الحالية ستسفر خلال الفترة المقبلة عن تحسن ملموس يشعر به المواطن في مستوى النظافة والخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

