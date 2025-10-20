الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد مجددا ارتباطه الوثيق بالشعب المصري وحرصه على مصارحته بالحقائق.

فخلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شدد الرئيس على أن الطريق نحو مستقبل أفضل لا يمر إلا عبر العمل الجاد، والإصلاح المستمر، وتحمل المسؤولية بروح التضامن والتكاتف بين الدولة والمواطنين.

وفي هذا الصدد، وضرب الرئيس السيسي مثلا بميزانية أي أسرة قائلا: "كل بيت عنده موارد ومصروفات، ولو الاتنين متساويين فده كويس، ولو الدخل أكتر يبقى أفضل، لكن لو العكس والدخل أقل من الالتزامات فده معناه مشكلة، وبيبدأ الإنسان يقترض، والقرض عليه فوائد وأقساط".

وأضاف الرئيس أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة في دعم الوقود، موضحا أن "الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه واحد، ده جنيه عليه فوائد وأقساط سداد"، مشددا على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة التحديات وعدم التخلي عنها.

وتابع الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الوعي الاقتصادي ضروري، موضحا أن من لا يدرك تفاصيل الموازنة العامة يمكنه التعلم والسؤال، قائلا: "لو فهمت الفرق بين الموازنة والموارد هتعرف حجم التحدي الحقيقي.. والمطلوب منا الجهد، والتحمل، والأخذ بالأسباب لتغيير الواقع نحو الأفضل".

والجدير بالذكر، أن إن رسالة الرئيس السيسي تحمل دعوة واضحة لكل مواطن مصري، أن يكون جزءا من مسيرة البناء، مدركا أن التحديات مهما عظمت يمكن تجاوزها بالوعي والعمل المشترك.

فالتنمية لا تتحقق بالأمنيات، بل بالصبر والمثابرة، وبإدراك أن الإصلاح الحقيقي هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة البترول والطاقة عن الأسعار الجديدة للوقود في مصر، مع الالتزام بالأسعار العالمية، بما يسهم في ضبط السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لمواكبة تقلبات الأسواق العالمية للنفط وضمان استقرار الأسعار المحلية.

سعر البنزين 95 في مصر

وسجل سعر البنزين 95 في مصر 21 جنيها للتر الواحد، وهو الأعلى جودة والأكثر استخداما في السيارات الحديثة، ويتميز هذا النوع بكفاءته العالية وارتفاع نسبة الأوكتان فيه، ما يحمي محرك السيارة ويزيد من أدائه.

سعر البنزين 92 في مصر

وبلغ سعر البنزين 92 نحو 19.25 جنيه للتر الواحد، ويعد النوع الأكثر تداولا بين أصحاب السيارات متوسطة الحجم، ويستمر الطلب على هذا النوع بوتيرة ثابتة نظرا لتوافقه مع معظم السيارات المستخدمة في مصر.

سعر البنزين 80 في مصر

وصل سعر البنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر الواحد، ويستخدم غالبا في السيارات القديمة أو التي تتطلب مواصفات منخفضة للوقود، ويظل هذا النوع الخيار الاقتصادي للمستهلكين الراغبين في تقليل نفقات التشغيل اليومية.

سعر السولار اليوم

سجل سعر السولار 17.50 جنيه للتر، ويعد من الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل والشحن والمصانع، ويؤثر سعر السولار بشكل مباشر على تكلفة النقل والخدمات، مما يجعل متابعة أسعاره أمرا ضروريا للمواطنين والقطاع التجاري.