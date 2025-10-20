قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل

أسعار البنزين
أسعار البنزين
ياسمين القصاص

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد مجددا ارتباطه الوثيق بالشعب المصري وحرصه على مصارحته بالحقائق. 

فخلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شدد الرئيس على أن الطريق نحو مستقبل أفضل لا يمر إلا عبر العمل الجاد، والإصلاح المستمر، وتحمل المسؤولية بروح التضامن والتكاتف بين الدولة والمواطنين.

وفي هذا الصدد،  وضرب الرئيس السيسي مثلا بميزانية أي أسرة قائلا: "كل بيت عنده موارد ومصروفات، ولو الاتنين متساويين فده كويس، ولو الدخل أكتر يبقى أفضل، لكن لو العكس والدخل أقل من الالتزامات فده معناه مشكلة، وبيبدأ الإنسان يقترض، والقرض عليه فوائد وأقساط".

وأضاف الرئيس أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة في دعم الوقود، موضحا أن "الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه واحد، ده جنيه عليه فوائد وأقساط سداد"، مشددا على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة التحديات وعدم التخلي عنها.

وتابع الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الوعي الاقتصادي ضروري، موضحا أن من لا يدرك تفاصيل الموازنة العامة يمكنه التعلم والسؤال، قائلا: "لو فهمت الفرق بين الموازنة والموارد هتعرف حجم التحدي الحقيقي.. والمطلوب منا الجهد، والتحمل، والأخذ بالأسباب لتغيير الواقع نحو الأفضل".

والجدير بالذكر، أن إن رسالة الرئيس السيسي تحمل دعوة واضحة لكل مواطن مصري، أن يكون جزءا من مسيرة البناء، مدركا أن التحديات مهما عظمت يمكن تجاوزها بالوعي والعمل المشترك.

فالتنمية لا تتحقق بالأمنيات، بل بالصبر والمثابرة، وبإدراك أن الإصلاح الحقيقي هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة البترول والطاقة عن الأسعار الجديدة للوقود في مصر، مع الالتزام بالأسعار العالمية، بما يسهم في ضبط السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لمواكبة تقلبات الأسواق العالمية للنفط وضمان استقرار الأسعار المحلية.

سعر البنزين 95 في مصر

وسجل سعر البنزين 95 في مصر 21 جنيها للتر الواحد، وهو الأعلى جودة والأكثر استخداما في السيارات الحديثة، ويتميز هذا النوع بكفاءته العالية وارتفاع نسبة الأوكتان فيه، ما يحمي محرك السيارة ويزيد من أدائه.

سعر البنزين 92 في مصر

وبلغ سعر البنزين 92 نحو 19.25 جنيه للتر الواحد، ويعد النوع الأكثر تداولا بين أصحاب السيارات متوسطة الحجم، ويستمر الطلب على هذا النوع بوتيرة ثابتة نظرا لتوافقه مع معظم السيارات المستخدمة في مصر.

سعر البنزين 80 في مصر

وصل سعر البنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر الواحد، ويستخدم غالبا في السيارات القديمة أو التي تتطلب مواصفات منخفضة للوقود، ويظل هذا النوع الخيار الاقتصادي للمستهلكين الراغبين في تقليل نفقات التشغيل اليومية.

سعر السولار اليوم

سجل سعر السولار 17.50 جنيه للتر، ويعد من الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل والشحن والمصانع، ويؤثر سعر السولار بشكل مباشر على تكلفة النقل والخدمات، مما يجعل متابعة أسعاره أمرا ضروريا للمواطنين والقطاع التجاري.

الرئيس السيسي السيسي البنزين أسعار البنزين ارتفاع أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد