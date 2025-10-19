وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها تلقت إيضاحًا وردًا من وزير التموين حول أسعار الخبز المدعوم، البالغ عشرين قرشًا للتموين، وتفاصيل التكاليف، في أعقاب رفع أسعار السولار، قائلة:"طرحنا عدة أسئلة مهمة للسيد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فأرسل ردًا حول تلك الأسئلة".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة:"متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني تبلغ 162 قرشًا، وذلك بعد رفع سعر السولار، ويُباع بعشرين قرشًا، وبالتالي هناك فارق 142 قرشًا يمثل قيمة الدعم للرغيف الواحد. وأن قيمة الدعم في الموازنة تبلغ 116 مليار جنيه، تمثل 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع التموينية إجمالًا".

وأوضحت الحديدي أن وزير التموين أكد أن الدولة سوف تتحمل فارق تكلفة الإنتاج عن ارتفاع السولار، والمقدّر بنحو 1.1 مليار جنيه سنويًا، ليبقى رغيف الخبز مدعومًا بنحو عشرين قرشًا.

واصلت:"الوزير أكد أيضًا أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي. الوزير قال: لا يوجد أي تغيير في صرف مقررات التموين في منظومة الدعم السلعي".

وعن المذكرة المرسلة من الشعبة العامة للمخابز إلى السيد وزير التموين، حول إعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز التمويني، قالت الحديدي إن الوزير أكد بالفعل وجود تلك المذكرة المقدمة من شعبة المخابز، وأنه جاري دراسة المقترح المقدم من الشعبة بشأن تكلفة الخبز.