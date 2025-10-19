رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع.. ونرفض رفع تذاكر المترو

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور إعمالًا للقانون بالاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للأجور

وأوضح شعبان خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النقابة تطالب وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور بالدعوة العاجلة إلى عقد اجتماع للمجلس، للنظر في تداعيات زيادة الأسعار وتأثيرها على العاملين بالقطاع الخاص.

زيادة أسعار المحروقات

وأشار شعبان خليفة، إلى أن زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا أثرت على جميع السلع والخدمات، من خضروات وفاكهة ومواصلات، مطالبًا بعدم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه يوميًا نحو 7 ملايين مواطن، مشددًا على أنهم لن يلجئوا لأي طرق تصعيدية أو قضائية، ولن يقوموا بأي اعتصامات أو إضرابات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحد الأدنى للأجور الحالي لم يُطبق بعد على عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص.