قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور
انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري
أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية
بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها
أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع.. ونرفض رفع تذاكر المترو

تذكرة المترو
تذكرة المترو
محمد البدوي

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور إعمالًا للقانون بالاجتماع مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للأجور 

وأوضح شعبان خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النقابة تطالب وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور بالدعوة العاجلة إلى عقد اجتماع للمجلس، للنظر في تداعيات زيادة الأسعار وتأثيرها على العاملين بالقطاع الخاص.

زيادة أسعار المحروقات

وأشار شعبان خليفة، إلى أن زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا أثرت على جميع السلع والخدمات، من خضروات وفاكهة ومواصلات، مطالبًا بعدم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه يوميًا نحو 7 ملايين مواطن، مشددًا على أنهم لن يلجئوا لأي طرق تصعيدية أو قضائية، ولن يقوموا بأي اعتصامات أو إضرابات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحد الأدنى للأجور الحالي لم يُطبق بعد على عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص.

الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور تذاكر المترو سعر تذكرة المترو القومي للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

الصلاة

هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد