السجن المؤبد لقا.تل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأربعاء بالمؤبد على زوج لاعبة الجودو دينا علاء، المتهم بقتلها عمدًا، وشهدت الجلسة حضور المتهم رفقة فريق الدفاع عنه، و هيئة الدفاع عن المجني عليها حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام السكندري خلال الفترة الماضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع اعتداء داخل أحد المساكن بدائرة القسم، أسفر عن وفاة المجني عليها، لاعبة الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، عقد العزم وبيّت النية على ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، حيث استخرج سلاحًا ناريًا من خزينته الخاصة، في الوقت الذي حاولت فيه المجني عليها تهدئته وإقناعه بترك السلاح خشية إيذاء نفسه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته وأطبق بكلتا يديه على عنقها قاصدًا قتلها، إلا أنها قاومته وتمكنت من الإفلات منه، لتلوذ بالفرار نحو شرفة الشقة في محاولة يائسة للاستغاثة، ورغم صراخها وتوسلاتها، لم يستجب المتهم، وسط حالة من الذعر والفزع التي سيطرت على أطفالهما الصغار وأوضحت التحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية صوب زوجته، استقرت بجسدها، محدثة إصابات جسيمة أودت بحياتها في الحال.

وعقب ارتكاب الواقعة، جرى تحرير محضر بالحادث، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، التي انتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عن التهم المنسوبة، وأصدرت قرارها المتقدم.