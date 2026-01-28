بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز والجونة الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد عبد الرسول هدف تقدم الجونة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وتعادل زيكو لبيراميدز في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

محمد علاء - عبد الجواد محمد، خالد صديق، أحمد عبد الرسول، صابر أشرف، حافظ إبراهيم، نور السيد، أحمد جمال إبراهيم، بلال السيد، محمد السيد، علي محمد.