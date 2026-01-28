قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم البرنامج التدريبي للنواب الجدد
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية
تشكيل ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا
ضوابط التبليغ عن المواليد الجدد بالقانون
مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين
أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة
اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز
بيراميدز
حسام الحارتي

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز والجونة الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد عبد الرسول هدف تقدم الجونة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وتعادل زيكو لبيراميدز في الدقيقة 45 من عمر اللقاء. 

تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

محمد علاء - عبد الجواد محمد، خالد صديق، أحمد عبد الرسول، صابر أشرف، حافظ إبراهيم، نور السيد، أحمد جمال إبراهيم، بلال السيد، محمد السيد، علي محمد.

بيراميدز والجونة الجولة السادسة بطولة الدوري المصري الدوري المصري أحمد عبد الرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

هدير عبدالرازق

19 أبريل.. استئناف حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق 3 سنوات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد