دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

تقى الجيزاوي

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة دوللى شاهين بكنيسة القديس مار يوسف فى وسط البلد.

وأعلنت الفنانة دوللي شاهين وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت رسالة مؤثرة قالت فيها:
«تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود»، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضحت دوللي شاهين أن مراسم الجنازة والعزاء ستقام في لبنان. 

وتلقت الفنانة اللبنانية العديد من رسائل التعزية والمواساة من جمهورها ومحبيها، إلى جانب عدد من زملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد، سائلين الله أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

