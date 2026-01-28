قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق انه تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦ تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT  لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإليكترونية وتجديد الإشتراكات للجمهور والتى قد سبق وأن تم تطبيقها بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

يأتي تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني في إطار خطة وزارة النقل التي تهدف الى التطوير المستمر وإضافة أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم الملايين من المواطنين يوميا.


تأتي هذه الخطوة في بهدف المساهمة في  تسهيل وتسريع عمليات الدفع لتوفير الوقت والجهد و منع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر وخاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب الأمر الذى يجعل عملية الشراء و الدفع لا تستغرق دقائق معدودة حيث أن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات المميكنة.

تطوير خدمات النقل المستدام 

كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة المستمر على تطوير خدمات النقل المستدام التي تقدمها للجمهور في ظل ثورة التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية مصر لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال.

جدير بالذكر ان الهيئة القومية للانفاق توفر كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين مثل (الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية-ماكينات بيع التذاكر الالية TVM-تذاكر الرحلة الوحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخطوط الأول والثاني والثالث).

