خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ قضاة مصر يمثلون علامة فارقة في تاريخ القضاء العربي والعالمي، مشيراً إلى أن رفعتهم ومكانتهم أسهمت في نقل تجربة مصر القضائية إلى الدول العربية الأخرى.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ محكمة النقض المصرية شكلت مرجعاً أساسياً للأحكام العربية، وأن القضاة المصريين أرسوا قواعد قانونية ومعايير قضائية باتت محل احترام وتقدير على مستوى العالم.

وأوضح أبو بكر أن احترام القضاة ليس من باب التفضيل الشخصي، بل هو وسيلة لحماية العدالة وإحقاق الحق، مؤكداً أن القضاة ووكيل النيابة يجب أن يعملوا بكل استقلالية أمام جميع المواطنين، سواء كانوا أصحاب نفوذ أو ثروة، لضمان نزاهة الحكم وسيادة القانون.

وختم أبو بكر مؤكداً تحيته وتقديره للسيد المستشار القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، ولكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة على دورهم الوطني الكبير، موضحاً أن جهودهم تعكس حضارة مصر القانونية ومكانتها التاريخية في العالم العربي، وأن دعم استقلال القضاء واجب على كل مواطن للحفاظ على مؤسسات الدولة.