خالد أبو بكر: العمل العام صعب.. وواجبنا تقدير اللي اجتهد

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التقدير والاحترام للوزراء والمسؤولين يجب أن يكون جزءًا من النقد البنّاء، مشددًا على ضرورة مراعاة سنوات العمل والخبرة الطويلة التي قدمها هؤلاء في خدمة الوطن.

وأضاف أن العمل العام مرهق وصعب، ويتطلب تضحيات كبيرة على المستوى الشخصي والعائلي.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ من العدل أن نفرق بين الانتقاد الموضوعي للسياسات وبين الهجوم على الأشخاص، مشيرًا إلى أن أي أسلوب فج في المطالبة بتغيير السياسات أو الأشخاص لا يليق بالعمل العام، وأن النقد البناء يجب أن يكون مركزًا على الملفات والنتائج.

وأشار أبو بكر إلى مثال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبينًا أن أي مسؤول بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل يحق له التمتع بحياة اجتماعية طبيعية بعد انتهاء مهامه، وأن الاعتراف بالجهود المبذولة واجب وضرورة وطنية.

