محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا

فقد محمد حمادة لاعب المصري البورسعيدي الوعي إثر تدخل مع لاعب سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري.

واستعاد حمادة وعيه ولكن رفض الجهاز الطبي إشراكه من جديد في المباراة خوفا على سلامته.

وتقدم اسلام عيسي لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 34 من عمر المباراة سقوط حمادة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي

خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي - أحمد شرف

المهاجم : منذر شريف .