المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أن أيام النظام الإيراني "باتت معدودة"، وذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل عسكري في إيران، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان إن "نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".

وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".

وقبل أيام، بعدما بلغت الاحتجاجات ذروتها في مختلف محافظات إيران، كرر ميرتس خلال زيارته إلى الهند نفس التصريحات وقال: "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام... عندما لا يستطيع النظام الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف فهو عمليا في نهايته، الشعب الآن ينتفض ضد النظام".

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، لهجته تجاه إيران معلنا أن أسطولا عسكريا يتجه بسرعة نحو المنطقة، وسط مخاوفه من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة.