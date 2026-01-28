انتعاش سياحي لافت بسوريا بعد التحرير.. قفزة 80% في أعداد السياح الأجانب

سجل القطاع السياحي في سوريا تحولاً غير مسبوق خلال العام الأول بعد التحرير، مع ارتفاع كبير في أعداد الزوار العرب والأجانب، في مؤشر اعتبرته وزارة السياحة بداية مرحلة تعافٍ استراتيجي يعيد البلاد إلى الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأعلن وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، في بيان رسمي، أن أعداد السياح العرب والأجانب القادمين إلى سوريا ارتفعت بنسبة 80% خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى نهاية نوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغ إجمالي عدد الزوار والسياح من سوريين وعرب وأجانب في عام 2025 نحو 3.56 مليون سائح، بزيادة 18% عن عام 2024 الذي سجل 3.01 مليون سائح

.

وأوضح الوزير أن عدد الزوار من السوريين المغتربين بلغ 2.69 مليون زائر، بزيادة 6% على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد السياح العرب والأجانب من 483 ألفاً إلى نحو 868 ألف زائر. وبلغ عدد السياح الأجانب وحدهم 377 ألفاً، مقارنة بـ210 آلاف في العام السابق، بنسبة نمو 79%.

وأشار الصالحاني إلى أن الزيادة في السياحة الأجنبية جاءت مدفوعة بنمو استثنائي في أعداد الزوار من تركيا بنسبة تجاوزت 1063%، وألمانيا 174%، وبريطانيا 155%، والنرويج 151%. واعتبر أن عودة السياح من أوروبا الغربية والشمالية تعكس انتقال النشاط السياحي في سوريا من طابع إقليمي إلى بعد دولي، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات في قطاعات الضيافة والنقل الجوي والسياحة المستدامة.

كما ارتفع عدد الزوار العرب من 273 ألفاً إلى 491 ألفاً بنسبة 80%، معظمهم من الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في دلالة على تحول حركة الدخول إلى طابع سياحي منظم يعكس ثقة متجددة بسوريا كمقصد آمن.

وأكد الوزير أن عودة شركات الطيران العربية والأجنبية وتوسع خطوط الوصول من وجهات إقليمية ودولية أسهما في هذا النمو، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في السياحة الداخلية التي باتت تشكل رافعة اقتصادية مهمة، مدفوعة بتحسن الأوضاع الأمنية وتوسع منشآت الضيافة وعودة الفعاليات الثقافية.

وسجلت الفنادق الدولية المملوكة لوزارة السياحة ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 170%، بينما اشترطت الوزارة في مشاريع التطوير السياحي الجديدة نسبة عمالة محلية لا تقل عن 70% في المرحلة الأولى.

وأظهرت البيانات توزيعاً موسمياً أكثر توازناً لحركة القدوم خلال عام 2025، مع استقرار نسبي في الربع الأول، ثم تحسن بنسبة 40% في الربع الثاني، فيما شكل أغسطس ذروة الموسم، وسجل أكتوبر ارتفاعاً إضافياً، ما يشير إلى امتداد الموسم السياحي لما بعد الصيف.

وتتبنى وزارة السياحة السورية خطة تنموية للفترة 2026-2030 ترتكز على تنويع أنماط السياحة، بما فيها الثقافية والعلاجية والتعليمية، مع توقعات بأن يضيف قطاع السياحة العلاجية نحو 500 مليون دولار سنوياً بحلول 2030.

كما وقعت الوزارة 17 مذكرة تفاهم و10 عقود شراكات استراتيجية لتطوير الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية، في وقت تشير البيانات إلى وجود 1468 منشأة سياحية تحتاج إلى إعادة تشغيل أو تطوير، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة في مرحلة ما بعد التحرير.