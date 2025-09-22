قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير فرنسا: زيارة ماكرون إلى العريش ساهمت في تشكيل قناعته وقراره الاعتراف بفلسطين

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

 أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دوراً هاماً في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم /الاثنين/ بنيويورك .
وسلط شوفالييه الضوء - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم /الاثنين/ - على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مذكرا بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن الرئيس ماكرون زار العريش في 8 أبريل، حيث قام بزيارة الجرحى والمصابين من الفلسطينيين، وشاهد الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية المكدسة، واطلع على عمل الهلال الأحمر المصري.
وأوضح شوفالييه أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية اليوم والذي سيعلنه الرئيس ماكرون من نيويورك "تاريخي"، مشيرا إلى أن الليلة سنشهد أيضا عقد اجتماع في إطار الأمم المتحدة مع مختلف الشركاء لبحث تنفيذ حل الدولتين، وسيعقد برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية مستوى رؤساء الدول والحكومات، وستشارك به مصر.
ولفت إلى أن قرار اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية طريق طويل خاضته فرنسا وصولا للاعتراف، مبرزا التصريحات التي قام بها في 1967 الجنرال شارل ديجوال ثم الرئيس الراحل فرانسوا ميتران والرئيس الأسبق جاك شيراك.
وقال شوفالييه إن هذا المساء سيقوم الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة الرئيسية والهامة والتاريخية.
وأضاف السفير الفرنسي أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين، حيث قامت 4 دول أمس بإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن عددا من الدول من بينها أوروبية إلى جانب فرنسا ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم.
ولفت إلى أنه منذ الأمس وحتى اليوم، هناك حوالي 10 دول اعترفت بالدولة الفلسطينية وهو ما يأتي في سياق الحراك الذي قامت به فرنسا التي أرادت أن تكون هناك دول أخرى لخلق ديناميكية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
 

مصر فرنسا سفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد