وزير النقل والطيران الصومالي يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير البنية التحتية للمواصلات

بحث وزير النقل والطيران المدني بالصومال محمد فارح نوح، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يونيل لورينس، سبل تعزيز الشراكة في دعم مشروعات النقل وتطوير البنية التحتية للمواصلات في البلاد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الاثنين/ بممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال؛ لبحث مجالات التعاون المشترك..وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأكد نوح حرص الحكومة الفيدرالية على الاستفادة من خبرات البرنامج الأممي في الارتقاء بقطاع النقل، الذي يُعَدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في الصومال.

ع ج/س.ع