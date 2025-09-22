قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
أخبار العالم

وزير النقل والطيران الصومالي يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير البنية التحتية للمواصلات

وزير النقل والطيران الصومالي
وزير النقل والطيران الصومالي
أ ش أ

بحث وزير النقل والطيران المدني بالصومال محمد فارح نوح، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يونيل لورينس، سبل تعزيز الشراكة في دعم مشروعات النقل وتطوير البنية التحتية للمواصلات في البلاد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الاثنين/ بممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال؛ لبحث مجالات التعاون المشترك..وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأكد نوح حرص الحكومة الفيدرالية على الاستفادة من خبرات البرنامج الأممي في الارتقاء بقطاع النقل، الذي يُعَدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في الصومال.
ع ج/س.ع 

الطيران وزير النقل والطيران الصومالي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

