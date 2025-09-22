قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
كتائب القسام تبث فيديو للأسير الإسرائيلي آلون أوهل

القسام
القسام
فرناس حفظي

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة  حماس ، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي آلون أوهل عبر حسابها على تطبيق تليجرام ، تحت عنوان “بسبب تعنت نتنياهو مازال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم”.

 وظهر الأسير الإسرائيلي آلون أوهل في مقطع الفيديو، وقال يا شعب إسرائيل هل مازال هنا أحد يصدق نتنياهو ، وطلب الأسير الإسرائيلي من عائلته الاستمرار في التظاهر لوقف الحرب واطلاق سراح الرهائن ، مشيرا إلى أن الصور التي يراها للاحتجاجات تمنحه الأمل و القوة .

وتابع، لكنكم تعلمون أن مصيرنا تحدد وهذه هي أيامنا الأخيرة، وأشار أن الأسرى الإسرائيليين تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة، سيقتلوننا .. سيقتلوننا ولن يعود أحد على قيد الحياة.

أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركفاه إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط مسجد البراء جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة فوكس نيوز ، أن حركة حماس وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلب فيه ضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، مقابل الإفراج الفوري عن نصف الرهائن. 

وأفادت "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة ترامب و"مصدر آخر مشارك بشكل مباشر في المحادثات"، أنه من المتوقع تسليم الرسالة إلى ترامب هذا الأسبوع،

 ويأمل المسؤولون أن يُسهم وقف إطلاق النار في استئناف المفاوضات التي عُلقت بعد محاولة اغتيال مسؤولين في حماس في قطر.

