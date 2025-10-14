الزمالك يسدد جزءًا من مستحقات بيزيرا وبنتايج قبل مواجهة ديكيداها

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سداد دفعة من المستحقات المتأخرة للثنائي الابيض البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا بعدما سبق وتقدم اللاعبان بإنذار للنادي للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية في ازمة المستحقات المتأخرة .

وتحرك مسؤولو القلعة البيضاء وسددوا دفعة من مستحقات الثنائي على أن يتم تسوية المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بالأمس لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

