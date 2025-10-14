من الجيم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وتألقت ياسمين صبري ، بإطلالة جذابة من الجيم مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود، ما حاز على إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري



فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.