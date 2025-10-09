الغندور: الزمالك يمنح "شيكوبانزا" مهلة أخيرة قبل الرحيل في يناير

أكد الإعلامي خالد الغندور على منح نادي الزمالك للاعب الأنجولي شيكو بانزا فرصة أخيرة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تصحيح مساره داخل الفريق والالتزام بالتعليمات، بعد حالة من الغضب داخل النادي بسبب تصرفاته المتكررة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: منذ انضمام شيكو بانزا إلى الزمالك يوم 14 يوليو الماضي، افتعل أكثر من أزمة، بدأت خلال مواجهة سيراميكا في الجولة الأولى للدوري عندما اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه، ثم تأخر في العودة من إجازته بأنجولا ليقرر يانيك فيريرا استبعاده من مواجهة المصري البورسعيدي وتغريمه ماليًا، قبل أن يعترض مجددًا على المدير الفني قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وتابع: إدارة الزمالك أبلغت اللاعب أن استمرار هذه السلوكيات سيعني تسويقه ورحيله في يناير، بينما ينتظر الجهاز الفني التزامه التام خلال الفترة المقبلة قبل حسم مصيره النهائي.