الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.

وبينما رحل الثنائي عن النادي، لا يزال موقف دونجا غامضًا حتى الآن، حيث لم يُحسم بعد ما إذا كانت عقوبة الإيقاف لأربعة مواسم لا تزال سارية أم تم إلغاؤها رسميًا.