قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.

وبينما رحل الثنائي عن النادي، لا يزال موقف دونجا غامضًا حتى الآن، حيث لم يُحسم بعد ما إذا كانت عقوبة الإيقاف لأربعة مواسم لا تزال سارية أم تم إلغاؤها رسميًا.

الزمالك كأس السوبر نادي الزمالك دونجا كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد