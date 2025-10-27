رحال المحروسة: المتحف المصري الكبير رمز عزة وفخر لكل مصري

قال الرحال المصري عمرو سليم، المعروف بلقب رحال المحروسة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير المنتظر سيمثل نقلة نوعية في السياحة المصرية، مؤكدًا أنه ليس مجرد مبنى يضم الآثار، بل مشروع حضاري وثقافي متكامل سيجذب أنظار العالم أجمع إلى مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة مجدي،في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد،إن المتحف يتميز بتصميم فريد وموقع استثنائي بجوار الأهرامات، مشيرًا إلى أن كل تفصيلة داخله تعكس عبقرية المصري القديم وحضارته الممتدة.

وتابع: “من لحظة دخولك تشعر أنك أمام ملحمة بصرية.. المسلة المعلقة في المدخل رمز لمصر كلها، وتمثال رمسيس الثاني يرحب بالزوار كأنه الملك الذي يعود لاستقبال شعبه”، مضيفا إلى أن اختياره زيارة المتحف جاء من شغفه بتوثيق المعالم المصرية منذ عام 2018، موضحًا أنه قام بتوثيق 20 رحلة داخل القاهرة وحدها ضمن مشروعه رحال المحروسة.

وتابع: "زرت أماكن مغمورة كثيرًا لا يعرفها الناس مثل مسلة سنوسرت ومدينة أون، ولكن المتحف المصري الكبير هو تاج الرحلات كلها.. والدرج العظيم داخل المتحف يسرد قصة المصري القديم من بداية الخلق حتى الحياة الأبدية، وكأنك تعيش التاريخ بنفسك".