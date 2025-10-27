قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحف المصري الكبير يستعد لافتتاح أسطوري يعيد صياغة العلاقة بين الماضي والمستقبل.. تفاصيل

المتحف المصري لكبير
المتحف المصري لكبير
محمود محسن

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في حدث يُعد رابطًا بين الماضي والحاضر والمستقبل، يجسّد جغرافيا هذه الأرض وحضارتها العريقة التي لا تنضب، يأتي الافتتاح بعد 5 أيام فقط، وسط تحضيرات مكثفة واستعدادات على أعلى مستوى لحفل أسطوري سيشهده العالم بحضور نخبة من قادة الدول ووفود رسمية رفيعة المستوى.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وفي محيط المتحف ومنطقة الأهرامات، تتواصل أعمال الرصف والإنارة والتجميل، حيث تم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير عبر طلاء الأسوار المطلة على الطرق والبلدورات، وتطوير المشهد الجمالي (اللاندسكيب)، وتكثيف أعمال التشجير، فضلًا عن مراجعة الإنارة وتخطيط الطرق وتنظيم المساحات الخضراء، كما جرى تنفيذ مراجعة شاملة للمزروعات وتعليق الأعلام الخاصة بدول العالم المشاركة في هذا الحدث العالمي".

وتابعت: "امتدت أعمال التطوير لتشمل المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وصولًا إلى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم والطريق الدائري ومحوري المنصورية والمريوطية، في خطة متكاملة تهدف إلى تقديم صورة حضارية مشرفة أمام الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم".

وأردفت: "وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة السياحة والآثار توجيهاتها لغرف المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحسين معايير الجودة في جميع المطاعم داخل نطاق المتحف ومنطقة الأهرامات، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من التجربة المتحفية الكاملة. كما تم تدريب وتأهيل العاملين للتحدث بمختلف اللغات لتسهيل التواصل مع الزوار من شتى الجنسيات".

وذكرت: "وتؤكد هذه التحضيرات أن مصر على موعد مع لحظة تاريخية فريدة بافتتاح أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، يجمع عظمة التاريخ وروعة الحاضر في لوحة ثقافية متكاملة تليق باسم مصر وحضارتها الخالدة". 

نورهان عجيزة المتحف المصري الكبير حفل أسطوري مطار سفنكس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

الأعلى للجامعات الأهلية يوافق على انتظام دراسة الطلاب الأربعة ببني سويف

حملات نظافة مستمرة

المنيا.. حملات للنظافة وإزالة الاشغالات لتحسين المظهر الحضاري

تضامن كفرالشيخ : توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالتعاون مع الأورمان لدعم الاسر الاولى بالرعاية

تضامن كفرالشيخ: توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد