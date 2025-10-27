المتحف المصري الكبير يستعد لافتتاح أسطوري يعيد صياغة العلاقة بين الماضي والمستقبل.. تفاصيل

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في حدث يُعد رابطًا بين الماضي والحاضر والمستقبل، يجسّد جغرافيا هذه الأرض وحضارتها العريقة التي لا تنضب، يأتي الافتتاح بعد 5 أيام فقط، وسط تحضيرات مكثفة واستعدادات على أعلى مستوى لحفل أسطوري سيشهده العالم بحضور نخبة من قادة الدول ووفود رسمية رفيعة المستوى.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وفي محيط المتحف ومنطقة الأهرامات، تتواصل أعمال الرصف والإنارة والتجميل، حيث تم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير عبر طلاء الأسوار المطلة على الطرق والبلدورات، وتطوير المشهد الجمالي (اللاندسكيب)، وتكثيف أعمال التشجير، فضلًا عن مراجعة الإنارة وتخطيط الطرق وتنظيم المساحات الخضراء، كما جرى تنفيذ مراجعة شاملة للمزروعات وتعليق الأعلام الخاصة بدول العالم المشاركة في هذا الحدث العالمي".

وتابعت: "امتدت أعمال التطوير لتشمل المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وصولًا إلى مطار سفنكس، وكذلك طريق الفيوم والطريق الدائري ومحوري المنصورية والمريوطية، في خطة متكاملة تهدف إلى تقديم صورة حضارية مشرفة أمام الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم".

وأردفت: "وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة السياحة والآثار توجيهاتها لغرف المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحسين معايير الجودة في جميع المطاعم داخل نطاق المتحف ومنطقة الأهرامات، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من التجربة المتحفية الكاملة. كما تم تدريب وتأهيل العاملين للتحدث بمختلف اللغات لتسهيل التواصل مع الزوار من شتى الجنسيات".

وذكرت: "وتؤكد هذه التحضيرات أن مصر على موعد مع لحظة تاريخية فريدة بافتتاح أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، يجمع عظمة التاريخ وروعة الحاضر في لوحة ثقافية متكاملة تليق باسم مصر وحضارتها الخالدة".