عرض المجموعة الكاملة لتوت عنخ أمون بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير سيحتوي على 30 ألف قطعة أثرية، منها 15 ألف قطعة لم تعرض من قبل وسيتم عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ أمون والتي سيصل عددها لأكثر من 5 ألاف قطعة.

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قاعتين توت عنخ أمون، ستكشف كافة التفاصيل التي كانت في حياة الملك، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير تم دراسة كافة تفاصيله بشكل عظيم.

وتابع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن مصر لم تبخل على مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الدولة حصلت على قرضين من اليابان من أجل إنشاء المتحف، ويتم سداد قيمته، لذا المتحف المصري الكبير هو متحف مصري بالكامل.