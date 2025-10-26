قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
أكبر حدث ثقافي بالعالم.. محافظ القاهرة يكشف آخر الاستعدادات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

محمود محسن

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير اكبر حدث ثقافي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كبيرة لافتتاح المتحف، من مطار القاهرة وطريق العروبة وصلاح سالم، سيتم الاهتمام بها خاصة أنها من الطرق المؤدية للمتحف.

وقال إبراهيم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” أن هناك لوحات إعلانية على طول الطريق، إضافة إلى وجود اتوبيسات نقل عام، تم وضع لوجو افتتاح المتحف، إضافة إلى شاشات عرض بالميادين.

وتابع محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل العمل على وضع شاشات لمتابعة الافتتاح، إضافة إلى وضع أعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أنه تم العمل على تحسين الهوية البصرية خاصة على الطريق الدائري، وتم رفع الهوية البصرية للعقارات.

