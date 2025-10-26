أكبر حدث ثقافي بالعالم.. محافظ القاهرة يكشف آخر الاستعدادات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير اكبر حدث ثقافي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك استعدادات كبيرة لافتتاح المتحف، من مطار القاهرة وطريق العروبة وصلاح سالم، سيتم الاهتمام بها خاصة أنها من الطرق المؤدية للمتحف.

وقال إبراهيم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” أن هناك لوحات إعلانية على طول الطريق، إضافة إلى وجود اتوبيسات نقل عام، تم وضع لوجو افتتاح المتحف، إضافة إلى شاشات عرض بالميادين.

وتابع محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل العمل على وضع شاشات لمتابعة الافتتاح، إضافة إلى وضع أعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أنه تم العمل على تحسين الهوية البصرية خاصة على الطريق الدائري، وتم رفع الهوية البصرية للعقارات.