محافظ القاهرة يضع خطة لضبط الأسعار في الأسواق

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، والشركة القابضة للتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر، وممثلى اتحاد الصناعات، والمناطق الاستثمارية لبحث سبل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار في الأسواق، وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.



شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ القاهرة أهمية وضع خطة من أجل التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا في أحياء العاصمة بالتنسيق بين نواب المناطق، ورؤساء الأحياء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بالإضافة إلى قوافل الخير، والمعارض من أجل زيادة المعروض ،وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا .

أشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمجابهة أى مغالاة غير مبررة فى الأسعار من بعض التجار.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها ، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار .

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة .