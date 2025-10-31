فاروق الباز: افتتاح المتحف المصري الكبير يبرز عظمة الحضارة المصرية

أ ش أ

أكد أستاذ البحث العلمي ومدير مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن الدكتور فاروق الباز، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا استثنائيًا يجسد اهتمام العالم أجمع بالحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور الباز- فى تصريحات لراديو النيل - "إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي ممتاز، لأن الحضارة المصرية القديمة يهتم بها الناس في جميع أنحاء العالم" ، موضحا أن المتحف يمثل نافذة جديدة للعالم على التاريخ المصري العريق.

وتابع الدكتور فاروق:" وجود المتحف المصري الكبير في هذا الوقت يدعو العالم كله لرؤية الحضارة المصرية القديمة في صورة جديدة ومتميزة".

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا الحديثة، ليعرض كنوز الحضارة المصرية بأسلوب يليق بعظمة مصر ومكانتها العالمية.