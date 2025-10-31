رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المتحف المصري الكبير صرح حضاري خالد

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أنظار العالم أجمع تتجه إلى أرض التاريخ لتشهد ميلاد صرح جديد من صروح الحضارة الإنسانية، في إشارة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف بدوي - فى تصريحات لراديو اليل - "أن المتحف المصري الكبير يروي قصة أمة كانت ولا تزال وستظل مهد الحضارة ومنارة الدنيا، مشيراً إلى أن هذا الصرح يعكس امتداد تاريخ مصر العريق وقدرتها المستمرة على العطاء والإبداع".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن افتتاح المتحف يمثل لحظة فارقة تفتح من خلالها مصر أبواب التاريخ نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مقدماً التهنئة لمصر وشعبها العظيم، ولقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللعالم بأسره بهذا الصرح الثقافي الخالد.