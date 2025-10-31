وزير السياحة: المتحف المصري الكبير علامة فارقة في عرض الحضارة الإنسانية

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مجال المتاحف العالمية، ليس فقط لكونه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بل لما يتميز به من تصميم معماري فريد وأساليب عرض مبتكرة للقطع الأثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة بأسلوب غير مسبوق.

وأشار الوزير - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إلى أن المتحف لا يقتصر دوره على العرض فقط، بل يعد مركزاً علمياً متكاملاً بفضل ما يمتلكه من إمكانيات متقدمة في مجالات البحث الأثري والترميم، ما يجعله منارة للعلم والمعرفة ومقصداً للباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم.

