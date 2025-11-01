برلماني: المتحف المصري الكبير يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصر

أكد كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا غير مسبوق يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذا الصرح الفريد يرمز لعراقة مصر وتاريخها العريق ويعكس مدى اعتزاز المصريين بهويتهم وثقافتهم القديمة.

وأضاف السادات في تصريحات صحفية في مصر، أن المتحف لا يقتصر على كونه مكانًا لعرض القطع الأثرية، بل يعد منصة تعليمية وثقافية متكاملة تتيح للزائرين فهم الحضارة المصرية القديمة بطريقة علمية دقيقة، كما يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصر ويظهر دورها الريادي على الساحة العالمية في صون التراث الإنساني.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير جسد رؤية الدولة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، إذ يمزج بين العرض المبتكر للمعروضات والتقنيات الحديثة، ما يجعل تجربة زيارته تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه، ويبرز براعة الإنسان المصري القديم وعبقريته في الابتكار والهندسة والفنون.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الوطنية القوية لمصر وقدرتها على صناعة التاريخ وصون هويتها الحضارية، مشيراً إلى أن المتحف الكبير سيكون منارة للتعلم والإبداع للأجيال الحالية والمستقبلية، ومصدر فخر لكل مصري، مؤكدة أن الافتتاح لن يكون حدثًا ثقافيًا فقط، بل نقطة انطلاق اقتصادية جديدة تعزز مكانة مصر دوليًا وتساهم في تقوية الجنيه، وتؤكد أننا تجاوزنا بالفعل أصعب مراحل التحديات الاقتصادية