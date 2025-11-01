قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
السداد أونلاين.. الاستعلام بطريقة بسيطة عن مخالفات المرور برقم اللوحة
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ “صدى البلد”: اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصر

كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب
كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا غير مسبوق يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذا الصرح الفريد يرمز لعراقة مصر وتاريخها العريق ويعكس مدى اعتزاز المصريين بهويتهم وثقافتهم القديمة.

وأضاف السادات في تصريحات صحفية في مصر، أن المتحف لا يقتصر على كونه مكانًا لعرض القطع الأثرية، بل يعد منصة تعليمية وثقافية متكاملة تتيح للزائرين فهم الحضارة المصرية القديمة بطريقة علمية دقيقة، كما يعزز القوة الثقافية الناعمة لمصر ويظهر دورها الريادي على الساحة العالمية في صون التراث الإنساني.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير جسد رؤية الدولة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، إذ يمزج بين العرض المبتكر للمعروضات والتقنيات الحديثة، ما يجعل تجربة زيارته تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه، ويبرز براعة الإنسان المصري القديم وعبقريته في الابتكار والهندسة والفنون.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الوطنية القوية لمصر وقدرتها على صناعة التاريخ وصون هويتها الحضارية، مشيراً إلى أن المتحف الكبير سيكون منارة للتعلم والإبداع للأجيال الحالية والمستقبلية، ومصدر فخر لكل مصري، مؤكدة أن الافتتاح لن يكون حدثًا ثقافيًا فقط، بل نقطة انطلاق اقتصادية جديدة تعزز مكانة مصر دوليًا وتساهم في تقوية الجنيه، وتؤكد أننا تجاوزنا بالفعل أصعب مراحل التحديات الاقتصادية

كريم طلعت السادات حقوق الإنسان المتحف المصري الكبير السياحة مجلس النواب

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
محافظ الشرقية
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
لكزس
المزيد

