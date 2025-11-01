الآلاف مواطني الوادي الجديد يشاهدون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من المواطنين لمتابعة البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر الشاشات العملاقة التي جرى تركيبها في الميادين العامة ومراكز الشباب، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

جاءت الفعاليات تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة، و حامد عبد الله نائب رئيس المركز، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، الذين احتشدوا في الساحات العامة لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعد الأكبر في تاريخ المتاحف المصرية.

وانتشرت الشاشات العملاقة في ميادين المحافظة ونوادي الشباب والكافيتريات، حيث تزينت المواقع بالأعلام المصرية وصور رموز الحضارة الفرعونية، في مشهد جمع بين الأصالة والحداثة.

كما شارك الطلاب والشباب في ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام، تعبيرًا عن فخرهم بانتمائهم للوطن، فيما نظمت إدارات الشباب والرياضة برامج ترفيهية وثقافية موازية لإضفاء أجواء احتفالية مميزة.

وأكد الحضور أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الثقافي والسياحي، مشيرين إلى أنه يجسد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون التراث المصري وتعزيز مكانة البلاد على الخريطة العالمية.

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، معتبرين أن المتحف الجديد ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز لحضارة أمة امتدت جذورها آلاف السنين، وها هي اليوم تُشرق من جديد لتؤكد أن مصر كانت وستظل مهد التاريخ ومصدر الإلهام الإنساني.

ويأتي هذا التفاعل الجماهيري الكبير ليؤكد الارتباط الوجداني بين أبناء الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية، في احتفالية وطنية وحدت مشاعر المصريين جميعًا خلف منجز حضاري يليق بعظمة مصر وتاريخها المجيد.