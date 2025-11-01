مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

تزامنا مع النجاح العالمي الكبير الذي حققته احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بفريق كبير تحت إشراف محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تم طرح صور وفيديوهات من كواليس اعداد وتصوير افتتاح المتحف المصري الكبير، للمخرج ومدير التصوير مازن المتجول حيث يشارك برؤيته الفنية في أهم حدث تاريخي يشهده العالم اليوم بمشاركة المخرج أحمد المرسي.

يأتي ذلك ليضيف لرصيده الإبداعي حيث حصد من قبل اشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفاليه موكب المومياوات الملكية عام ٢٠٢١.

المخرج مازن المتجول

مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار بتميزه الفني والتقني. شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية مثل نعمة باي، الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق باجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي تقديراً لعمله الاستثنائي إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.

تعاون المتجول مع وكالات عالمية و علامات تجارية كبرى في مجال الاعلانات. كما صور في عدة دول منها اسبانيا و ايطاليا و امريكا و البرازيل و اليابان وانجلترا وروسيا. في عام 2021، أبدع في إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.