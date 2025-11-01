قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
صوت الفنان كريم عبد العزيز يزين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع
المتحف المصري الكبير.. من هو إيهاب يونس صاحب الصوت الآسر للقلوب؟
هو ده تاريخ مصر.. أحمد موسى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حفل مبهر
قنوات عربية ودولية تبرز كلمة الرئيس السيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ديناصورات وحيتان ومفترسون | معرض ينتظره المتحف الكبير لاكتشافات حيوانات ما قبل التاريخ.. ومدير المشروع يتحدث لـ صدى البلد
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتأمين التجمعات الخاصة بعرض افتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار البلد

قنوات عربية ودولية تبرز كلمة الرئيس السيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

أبرزت القنوات الفضائية العربية والعالمية اليوم مساء السبت باهتمام بالغ كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.


وحرصت القناة (العربية) الإخبارية على نقل في بث مباشر خلال كلمة السيد الرئيس السيسي والتي أكد فيها " أن المتحف المصري ليس لحفظ الآثار النفيسة، بل هو شاهدة حية على عبقرية المصري، الذي شيد الأهرامات ونقش على الجدران سيرة الخلود شهادة تروي للأجيال قصة وطن، ضربت جذوره في عمق التاريخ الإنساني ولاتزال فروعه تظلل حاضره ويستمر عطاؤه في خدمة الإنسانية"، مضيفا أن هذا الإنجاز الذي نتشرف بافتتاحه اليوم جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات العالمية ولا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان الصديقة.
كما اهتمت قناة (سكاي نيوز) عربية بنقل البث المباشر لهذا الحدث العالمي الذي يحضره قادة وملوك وزعماء دول العالم ، للمتحف المصري الكبير، الذي يضم تحفا فنية من عصور المصرية مختلفة.
ونقلت قناة (بي بي سي) عربية وقناة (فرانس 24) الفضائية، أيضا حدث افتتاح المتحف المصري العالمي وحرصت على نقل كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي رحب فيها بضيوف مصر أقدم دولة عرفها التاريخ، حيث خططت الحضارة أولى حروفها وشهدت الدنيا بلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة.
ووضع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القطعة الأخيرة التي تحمل اسم مصر في النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير، الذي تحمل كل قطعة منه اسم دولة من الدول المشاركة في الافتتاح، معلنا بذلك افتتاح المتحف.
وكان ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة قد تلقوا نموذجا مصغرا للمتحف المصري الكبير تحمل كل قطعة منه اسم دولته ليضع قادتها قطع ميلادها بأيديهم رمزا لمشاركة شعوبهم في هذا الصرح الإنساني.

