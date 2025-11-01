قنوات عربية ودولية تبرز كلمة الرئيس السيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أبرزت القنوات الفضائية العربية والعالمية اليوم مساء السبت باهتمام بالغ كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



وحرصت القناة (العربية) الإخبارية على نقل في بث مباشر خلال كلمة السيد الرئيس السيسي والتي أكد فيها " أن المتحف المصري ليس لحفظ الآثار النفيسة، بل هو شاهدة حية على عبقرية المصري، الذي شيد الأهرامات ونقش على الجدران سيرة الخلود شهادة تروي للأجيال قصة وطن، ضربت جذوره في عمق التاريخ الإنساني ولاتزال فروعه تظلل حاضره ويستمر عطاؤه في خدمة الإنسانية"، مضيفا أن هذا الإنجاز الذي نتشرف بافتتاحه اليوم جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات العالمية ولا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان الصديقة.

كما اهتمت قناة (سكاي نيوز) عربية بنقل البث المباشر لهذا الحدث العالمي الذي يحضره قادة وملوك وزعماء دول العالم ، للمتحف المصري الكبير، الذي يضم تحفا فنية من عصور المصرية مختلفة.

ونقلت قناة (بي بي سي) عربية وقناة (فرانس 24) الفضائية، أيضا حدث افتتاح المتحف المصري العالمي وحرصت على نقل كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي رحب فيها بضيوف مصر أقدم دولة عرفها التاريخ، حيث خططت الحضارة أولى حروفها وشهدت الدنيا بلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة.

ووضع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القطعة الأخيرة التي تحمل اسم مصر في النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير، الذي تحمل كل قطعة منه اسم دولة من الدول المشاركة في الافتتاح، معلنا بذلك افتتاح المتحف.

وكان ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة قد تلقوا نموذجا مصغرا للمتحف المصري الكبير تحمل كل قطعة منه اسم دولته ليضع قادتها قطع ميلادها بأيديهم رمزا لمشاركة شعوبهم في هذا الصرح الإنساني.