قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ

ليلي علوي
ليلي علوي
علا محمد

علّقت الفنانة ليلي علوي، على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت ليلي علوي صورًا لها بالزي الفرعوني، معلقة: "مش قادرة أوصف إحساسي النهاردة، اللحظة اللي بتخليك تدمع من الفخر، وتحمد ربنا إنك من بلد اسمها مصر، وأنا بتفرج على الافتتاح حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ..
الدموع كانت قريبة، والقلب كان مليان فخر وامتنان".


وأضافت: "حسّيت إن كل حجر، كل تمثال، وكل لمحة نور، بتقول للعالم إن مصر ما زالت بتعلم الإنسانية يعني إيه حضارة، ويعني إيه روح ما بتموتش.. المتحف الكبير مش مجرد مبنى، ده روحنا، تاريخنا، وحكاية أجدادنا اللي بنورهم الدنيا لحد النهاردة، اللي اتعمل ده مش بس إنجاز معماري، ده عمل من القلب، من بلد بتحب الحياة والجمال والفن والتاريخ".

واختتمت: "بكل صدق، بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحلم اللي بقى حقيقة، وعلى الإصرار اللي بيخلي بلدنا دايمًا واقفة شامخة قدام الدنيا كلها، ربنا يحفظك يا مصر، ويبارك في ولادك، ويزيدك أمن وسلام ونور".

الفنانة ليلي علوي احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

بنك

بنك saib ينفي المتداول عن توقيع غرامة مالية عليه

افضل نجيب

أفضل نجيب: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام إلى العالم أجمع

بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد