ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ

علّقت الفنانة ليلي علوي، على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت ليلي علوي صورًا لها بالزي الفرعوني، معلقة: "مش قادرة أوصف إحساسي النهاردة، اللحظة اللي بتخليك تدمع من الفخر، وتحمد ربنا إنك من بلد اسمها مصر، وأنا بتفرج على الافتتاح حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ..

الدموع كانت قريبة، والقلب كان مليان فخر وامتنان".



وأضافت: "حسّيت إن كل حجر، كل تمثال، وكل لمحة نور، بتقول للعالم إن مصر ما زالت بتعلم الإنسانية يعني إيه حضارة، ويعني إيه روح ما بتموتش.. المتحف الكبير مش مجرد مبنى، ده روحنا، تاريخنا، وحكاية أجدادنا اللي بنورهم الدنيا لحد النهاردة، اللي اتعمل ده مش بس إنجاز معماري، ده عمل من القلب، من بلد بتحب الحياة والجمال والفن والتاريخ".

واختتمت: "بكل صدق، بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحلم اللي بقى حقيقة، وعلى الإصرار اللي بيخلي بلدنا دايمًا واقفة شامخة قدام الدنيا كلها، ربنا يحفظك يا مصر، ويبارك في ولادك، ويزيدك أمن وسلام ونور".