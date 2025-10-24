ليلى علوي: سعيدة بحصول أحمد مالك على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بحصول الفنان أحمد مالك على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، قائلة: "أول ممثل مصري يحصل عليها، ابننا ونفرح له أكيد، وكان عندنا وجهات نظر مختلفة في الممثل وجائزته مقارنة بالممثلة، لأن كل السيناريوهات والأفلام كانت تخص الرجل، أما الأدوار النسائية فلم يكن هناك إلا ثلاثة أفلام نسائية مهمة، وقعدنا ندور كتير".



وعن تجربة رئاستها للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة ومدى مشقتها، قالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة: "الفكرة إن المشقة ليست في عدد الأفلام، لكن في اختلاف جنسيات أعضاء لجنة التحكيم، وحتى الأفلام نفسها من جنسيات وبلدان وثقافات مختلفة، والوصول إلى مرحلة الاتزان في ذلك لم يكن أمرًا سهلاً".