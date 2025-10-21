السفير التركي يثمن إصدار كتاب جديد عن مصر القديمة لتعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة

قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن إن الكاتب التركي أوموت دينجشاهين أنهى مؤخرا إعداد وإصدار كتابه الجديد باللغة الإنجليزية حول مصر القديمة، مستفيدًا من الملاحظات والاقتراحات التي قُدِّمت له خلال مراحل إعداد العمل.

وأضاف السفير أنه، وبالتنسيق مع السفارة، قام دينجشاهين بزيارة المدير العام للمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، حيث أهداه عددًا من نسخ الكتاب خلال لقائهما في المتحف، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح التعاون الثقافي المتنامي بين مصر وتركيا، واهتمام البلدين بتعزيز الحوار الحضاري والبحث المشترك في مجال التراث الإنساني.

وفي وقت سابق، قام السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، بزيارة السفينة الإغاثية السابعة عشرة القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، وهي الأولى بعد وقف إطلاق النار، محمّلةً بـ 900 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك برفقة السفير محمد غللو أوغلو، منسق المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.



وخلال الزيارة، أعرب السفير موطلو شن عن سعادته بعودة النشاط الإنساني إلى ميناء العريش، قائلاً إنه افتقد هذه المدينة العزيزة على قلبه، وأصدقاؤه فيها، مشيداً بأجوائها الجميلة، وأسماكها الطيبة، ومطعم بساطة الشهير، ومقهى تيوليب المميز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرار الجهود التركية لدعم الفلسطينيين وتعزيز التعاون مع السلطات المصرية في تنظيم وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر الموانئ المصرية.