السفير التركي بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير سيزيد تدفقات السياحة إلى مصر

أعرب السفير التركي في القاهرة السفير صالح موطلو شن، عن ثقته في أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيزيد من تدفقات السياحة إلى مصر، بما في ذلك تركيا، وأكد على أنه يجب اعتبار المتحف هدية من مصر للتراث الإنساني.

وقدم شن تهانيه القلبية للأستاذ الدكتور خالد العناني الذي تم انتخابه مديرًا عامًا لليونسكو بدعم من 55 دولة من أصل 57 دولة، وأنه يعتقد أن العناني سيكون أيضًا مديرًا عامًا لأفريقيا والدول العربية وجميع دول البحر الأبيض المتوسط. وأعرب سفير أنقرة بالقاهرة خلال الاحتفال بالعيد الوطني التركي الـ102 هو واثق من نجاحه وسيدعمه في جميع جوانب نجاح تركيا.

وأشار شن في بيان إلى أن تركيا لديها 22 موقعًا تراثيًا مدرجًا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مؤكدًا على أهمية اليونسكو كمنظمة دولية لا غنى عنها.

وأكد أن تركيا حققت تقدمًا ملحوظًا في جميع المجالات، من التعليم والرعاية الصحية إلى البنية التحتية والصناعة، خلال عهد الجمهورية الذي امتد لـ 102 عام، لافتا إلى استعداد تركيا للعمل بحزم وقوة مع المجتمعات والمنظمات الدولية لتحقيق "عالم أكثر عدلا"، وهو هدف طالما أكد عليه الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل تحقيق السلام والتنمية والعدالة في جميع أنحاء العالم.

وأشار شن إلى أن تركيا قطعت خطوات عظيمة نحو التنمية والازدهار، لا سيما خلال الـ 22 عامًا الماضية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، موضحا أن هذه الخطوات الكبيرة قد خلقت الحاجة إلى قدرات وقوى عاملة إضافية في العديد من القطاعات.

وقال إن هذه القدرات والإمكانات التي اكتسبتها تركيا قد خلقت بيئة إيجابية ومثمرة غير مسبوقة للتعاون بين قوتين عظميين مرتبطتين، لهما تاريخ مشترك يمتد لأكثر من ألف عام في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

ونوه إلى أن نتائج هذا التعاون، سيعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بأسرها، ستظهر جليةً في السنوات القادمة.

وفي ختام كلمته، أكد السفير شن استمرار فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى نهاية العام.

وأوضح أن عرض أزياء لأزياء الزفاف التركية التقليدية، والذي سيحمل أهمية خاصة، سيُقام في 19 نوفمبر المقبل، وسيشارك فيه مطربون وفرق موسيقية تركية رفيعة المستوى، وسيتم التبرع بعائدات التذاكر للهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة.

كما صرّح شن بإقامة حفل موسيقي في مقر إقامة السفير في 3 نوفمبر، وإقامة حفل موسيقي كبير في دار الأوبرا المصرية لعازفة البيانو التركية رويا تانر والمطربة المصرية أميرة أحمد في 5 نوفمبر، إلى جانب إقامة معرض للخط العربي عن تركيا ومصر في الجمعية الجغرافية المصرية، ومعرض للرسوم الكاريكاتورية عن غزة، وأنهم يخططون لتنظيم العديد من الفعاليات المماثلة.

واختتم السفير شن كلمته قائلا: "تحيا تركيا، تحيا مصر، تحيا فلسطين".