إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل قررت عدم توسيع نطاق سيطرتها داخل قطاع غزة في الوقت الراهن، والإبقاء على ما يعرف بـ"الخط الأصفر" دون تغيير، رغم اتهامها حركة حماس بارتكاب "خروقات" وتصريحات بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين التي تحدثت عن احتمال اتخاذ خطوات ميدانية جديدة.

وذكرت القناة أن القرار الإسرائيلي جاء عقب محادثات جرت مساء أمس بين مسؤولين من تل أبيب وواشنطن، حيث نقلت عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن إسرائيل "لن توسع حالياً رقعة سيطرتها داخل القطاع، وستنتظر قبل الإقدام على أي تحرك إضافي".

وأضاف التقرير أن إسرائيل قررت، بعد استعادة جثتي أسيرين إضافيين اليوم، رفع الحظر المفروض على جولات المراقبة المشتركة بين حركة حماس والصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على أن تستأنف هذه الجولات اعتباراً من يوم غد.