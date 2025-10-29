يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر أجريا في الأيام الأخيرة سلسلة من المحادثات مع عدد من الدول، في محاولة لإقناعها بالمشاركة في قوة دولية من المقرّر نشرها في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين الدول التي تم التواصل معها سنغافورة، التي تلقت طلباً رسمياً لدراسة إمكانية إرسال وحدات محدودة للمشاركة في مهام "حفظ الأمن والاستقرار" داخل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن سنغافورة ما زالت تدرس الطلب ولم تتخذ موقفاً نهائياً حتى الآن.

