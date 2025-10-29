«اليماحي» يثمن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية |فيديو وصور

استقبل محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رولاندو ميغيل جونزاليس رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي المقرر انعقادها غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء ثمّن اليماحي مواقف العديد من دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني ودعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي برلمان أمريكا اللاتينية إلى المساهمة الفاعلة في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر المقبل.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسيرة التعاون بين المنظمتين في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية في شهر يوليو الماضي على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف.

كما اتفق الجانبان على إصدار بيان مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يعكس المواقف الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ويؤكد أهمية التعاون البرلماني في دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء، سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربى ومدير إدارة العلاقات الخارجية.