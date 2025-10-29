قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
«اليماحي» يثمن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية |فيديو وصور

اليماحي يستقبل رئيس البرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
اليماحي يستقبل رئيس البرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
الديب أبوعلي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رولاندو ميغيل جونزاليس رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي المقرر انعقادها غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء ثمّن اليماحي مواقف العديد من دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني ودعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي برلمان أمريكا اللاتينية إلى المساهمة الفاعلة في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر المقبل.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسيرة التعاون بين المنظمتين في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية في شهر يوليو الماضي على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف.

كما اتفق الجانبان على إصدار بيان مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يعكس المواقف الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ويؤكد أهمية التعاون البرلماني في دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء، سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربى ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي برلمان أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي جمهورية مصر العربية القضية الفلسطينية

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

وائل فرج ود.أحمد إسماعيل

حركة التنمية المحلية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيسي مركز الرياض وحي أول المحلة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن

تجميل الحدائق في كفر الشيخ

احتفالا بالعيد القومي.. تجميل الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ| صور

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

