مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
وفد من البرلمان العربي يزور مستشفى سرطان الأطفال

من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال
من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال
الديب أبوعلي

زار وفد من البرلمان العربي برئاسة سعد بن صليب العتيبي النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، مستشفى سرطان الأطفال في مصر 57357، وكان في استقبالهم الدكتور شريف أبو النجا مدير عام المستشفى، وعدد من الكوادر الطبية والإدارية والشخصيات العامة، وسط ترحيب الأطفال واستقبالهم وفد البرلمان العربي بالورود في لفتة إنسانيه تقديرًا لأهمية زيارتهم.

استهلّ وفد البرلمان العربي زيارته بتفقد عدد من مرافق المستشفى والتقى عددا من الأطفال المرضى وأهاليهم من زوار المستشفى.

وخلال كلمته، أكد العتيبي، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تلبية احتياجات المجتمع، وبخاصة دور مستشفى سرطان الأطفال في مصر، والتي استطاعت أن تحقق العديد من قصص النجاح والشفاء لأطفالنا.

وأضاف "العتيبي" نحن سعداء بزيارة هذا الصرح الطبي، الذي يعمل على تخفيف معاناة الأطفال، ونؤكد دعمنا الكامل للمستشفى كونه نموذجًا رائدًا وملهمًا في تقديم الأعمال الإنسانية والخدمات الطبية المجانية، فضلًا عن الإنجازات الكبيرة في مجال الأبحاث الطبية.

من جهته، قدم الدكتور شريف أبو النجا مدير عام المستشفى، نبذة عن أهم التحديات التي تواجه المستشفى والإنجازات التي حققتها 57357 منذ تأسيسها وما تسعى لتحقيقه خلال السنوات المقبلة، معربًا عن تقديره الكبير ومجلس أمناء مجموعة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بالزيارة الكبيرة والكريمة التي قام بها وفد البرلمان العربي برئاسة النائب سعد بن صليب العتيبي.

وفي ختام الزيارة، قدم مجلس أمناء مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في مصر، درع المستشفى إلى معالي سعد بن صليب العتيبي، معربين عن تقديرهم لزيارة البرلمان العربي للمستشفى.

ضم وفد البرلمان العربي، النائب د. أحلام اللافي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والنائب عادل المعاودة عضو البرلمان العربي، والنائب عبدالله الحنيطي عضو البرلمان العربي، والنائب مجحم الصقور عضو البرلمان العربي، والنائب د. مي الكيلة عضو البرلمان العربي.

