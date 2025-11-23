قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
اقتصاد

414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر

سكن مصر
آية الجارحي

طرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  25012 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.


وضمن طرح المرحلة الثانية، تم طرح  414 وحدة وحدة سكنية، في مشروع سكن مصر بمدينتى المنصورة الجديدة وغرب قنا .

ووفقا لما أعلنته الوزارة، مقدم جدية حجز ١٥1 ألف جنيه للوحدة ، وسيتم فتح باب الحجز في وحدات المشروع يومي ١٨/١/٢٠٢٦ و ١٩/١/٢٠٢٦ .

مدن الطرح وعدد الواحدات 


المنصورة الجديدة 200 وحدة سكنية 
غرب قنا 514 ةحدة سكنية

شروط حجز سكن مصر

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية 
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ التقديم وان يكون له اهلية للتصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من حدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 151 ألف جنيه، 150 ألف جدية حجز + ألف جنيه رسوم تسجيل لا تسترد ويقوم المستخدم بدفع مبلغ جدية الحجز لتأكيد الحجز.

وسائل دفع جدية حجز سكن مصر 

1- البطاقات البنكية (فيزا -ماستر)
2- مكاتب البريد 
3- الدفع في فروع البنوك من خلال 39 بنكا وأكثر من 4700 فرع على مستوى الجمهورية 
4-انترنت بنكي للبنوك التالية 

انترنت بنكي للبنوك التالية

بنك مصر 
بنك كريدي أجريكول 
البنك الاهلي المصري 
البنك العربي 
بنك HSBC
سيتي بنك 
بنك قطر الوطني 
بنك بنت التمويل الكويتي 
بنك أبو ظبي التجاري

تنبية هام 


رقم المدفوعة ساري لمدة 72 ساعة من وقت االاصدار وفي حالة تجاوز المهلة يتم الدخول على بوابة الدفع لإصدار رقم مدفوعة جديد.

خطوات الحجز الإلكتروني ل وحدات سكن مصر 


1- التسجيل والحجز  من يوم 16-11-2026 حتى 15-12-2025

2- إنشاء "هوية رقمية " والتسجيل على منصة مصر الرقمية

3- دخول لمستخدم إلى موقع الطرح سيطلب منه تسجيل الدخول باستخدان بيانات الاعتماد الخاصة بمنصة مصر الرقمية " الهوية الرقمية".
4- بعد تسجيل الدخول

سيطلب من المستخدم استكمال ملفه الشخصس وتعد هذه الخطوة أساسية خلال فترة مراجعة البيانات المطلوبة

5- عند الاستقرار على مشروع

يقوم المتخدم باختيار المنطقة المرغوبة 
يقوم المتخدم بتأكيد الحجز 
سيطر رقم مرجعي للجحز يرجى الضغط على ادفع الان 
يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع ثم دفع المبلغ المطلوب 
يتم تأكيد الحجز بعد الدفع جدية الحجز

