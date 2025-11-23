414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر

طرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 25012 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.



وضمن طرح المرحلة الثانية، تم طرح 414 وحدة وحدة سكنية، في مشروع سكن مصر بمدينتى المنصورة الجديدة وغرب قنا .

ووفقا لما أعلنته الوزارة، مقدم جدية حجز ١٥1 ألف جنيه للوحدة ، وسيتم فتح باب الحجز في وحدات المشروع يومي ١٨/١/٢٠٢٦ و ١٩/١/٢٠٢٦ .

مدن الطرح وعدد الواحدات



المنصورة الجديدة 200 وحدة سكنية

غرب قنا 514 ةحدة سكنية

شروط حجز سكن مصر

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ التقديم وان يكون له اهلية للتصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من حدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 151 ألف جنيه، 150 ألف جدية حجز + ألف جنيه رسوم تسجيل لا تسترد ويقوم المستخدم بدفع مبلغ جدية الحجز لتأكيد الحجز.

وسائل دفع جدية حجز سكن مصر

1- البطاقات البنكية (فيزا -ماستر)

2- مكاتب البريد

3- الدفع في فروع البنوك من خلال 39 بنكا وأكثر من 4700 فرع على مستوى الجمهورية

4-انترنت بنكي للبنوك التالية



بنك مصر

بنك كريدي أجريكول

البنك الاهلي المصري

البنك العربي

بنك HSBC

سيتي بنك

بنك قطر الوطني

بنك بنت التمويل الكويتي

بنك أبو ظبي التجاري

تنبية هام



رقم المدفوعة ساري لمدة 72 ساعة من وقت االاصدار وفي حالة تجاوز المهلة يتم الدخول على بوابة الدفع لإصدار رقم مدفوعة جديد.

خطوات الحجز الإلكتروني ل وحدات سكن مصر



1- التسجيل والحجز من يوم 16-11-2026 حتى 15-12-2025

2- إنشاء "هوية رقمية " والتسجيل على منصة مصر الرقمية

3- دخول لمستخدم إلى موقع الطرح سيطلب منه تسجيل الدخول باستخدان بيانات الاعتماد الخاصة بمنصة مصر الرقمية " الهوية الرقمية".

4- بعد تسجيل الدخول

سيطلب من المستخدم استكمال ملفه الشخصس وتعد هذه الخطوة أساسية خلال فترة مراجعة البيانات المطلوبة

5- عند الاستقرار على مشروع

يقوم المتخدم باختيار المنطقة المرغوبة

يقوم المتخدم بتأكيد الحجز

سيطر رقم مرجعي للجحز يرجى الضغط على ادفع الان

يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع ثم دفع المبلغ المطلوب

يتم تأكيد الحجز بعد الدفع جدية الحجز