سقف جديد لتحويلات إنستاباي يفتح باب التساؤلات

يشهد تطبيق إنستا باى إقبالا متزايدا عقب قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة، باعتباره واحدة من أسرع أدوات التحويل البنكى الفورى وأكثرها استخداما داخل القطاع المصرفى.

ومع توسع الاعتماد على المدفوعات الرقمية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، ارتفعت تساؤلات المستخدمين حول حدود السحب والتحويل اليومية والشهرية، وآليات استخدام التطبيق فى التحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى الضوابط التى يحددها البنك المركزى لضمان الأمان والكفاءة.

خدمات ومزايا تطبيق إنستا باى

يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات تشمل:

ربط حسابات العميل البنكية المختلفة فى تطبيق واحد.

التحويل الفورى بين الحسابات داخل شبكة البنوك المصرية.

التحويل إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقة ميزة بشكل لحظى.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات.

إصدار كشف حساب مختصر.

إضافة وإدارة عدة حسابات بنكية داخل التطبيق.

حدود السحب من تطبيق إنستا باى

حدد البنك المركزى المصرى الحدود القصوى للمعاملات على تطبيق إنستا باى وفق القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية، وذلك على النحو التالى:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة سبعون ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية مئة وعشرون ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالى المعاملات الشهرية أربعمئة ألف جنيه.

وتسري هذه الضوابط على جميع مستخدمى التطبيق بما يتوافق مع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفى.

ما هو تطبيق إنستا باى؟

هو تطبيق يتيح وصولا مباشرا لجميع الحسابات البنكية المسجلة باسم العميل، مع إمكانية إجراء التحويل الفورى من خلال الهاتف المحمول على مدار الساعة عبر شبكة بنوك مصر والمحافظ الإلكترونية وبطاقة ميزة.

تطبيق إنستا باى

خطوات تحويل الأموال عبر إنستا باى

فتح التطبيق ثم اختيار إرسال نقود.

اختيار التحويل برقم الهاتف.

تحديد التحويل إلى حساب بنكى.

إدخال بيانات التحويل وتشمل رقم الهاتف والمبلغ.

مراجعة البيانات قبل التنفيذ.

إدخال الرقم السرى المكون من ستة أرقام IPN PIN.

تنفيذ العملية بنجاح.

ويواصل تطبيق إنستا باى تعزيز خدماته وتوسيع نطاق استخدامه كأحد أهم حلول الدفع والتحويل الفورى فى مصر وسط تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية فى مختلف القطاعات.

خدمة تحويل الأموال من الخارج

يتيح التطبيق للمستخدم إجراء تحويل لحظى للأموال من خارج مصر، حيث يتم إرسال المبلغ بالعملة الأجنبية من دولة الإقامة ليصل إلى حساب العميل أو محفظته الإلكترونية داخل مصر بالجنيه المصرى بعد تحويل العملة، وذلك مقابل رسوم تحويل محددة.

خطوات التحويل اللحظى للأموال من الخارج

الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال فى دولة الإقامة.

طلب خدمة التحويل اللحظى وتحديد قيمة المبلغ المراد إرساله.

تقديم رقم الحساب البنكى فى مصر أو رقم الهاتف المرتبط بمحفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية.

تنفيذ التحويل وإرسال المبلغ بالجنيه المصرى إلى حساب المستفيد داخل مصر.