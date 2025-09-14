دور محوري.. شريف حليم يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "أزمة ثقة"

تحدث الفنان الشاب شريف حليم عن تجربته في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يعرض حاليًا مشيرًا إلى إنه كان يعيش حالة خوف أثناء أحداث العمل.

أحداث المسلسل

وقال شريف حليم خلال حلوله ضيفًا في برنامج "أنا وهو وهي" الذي يقدمه الإعلامي شريف نور الدين عبر قناة صدى البلد، إنه يجسد شخصية دكتور في المستشفى، كان دوره محوريًا في إخفاء شخصية "أسامة" التي تتمحور حولها أحداث المسلسل.

وأوضح أن الفنان هاني عادل، الذي يجسد شخصية رمزي، كان متفقًا معه على إخفاء أسامة داخل المستشفى، باعتباره الوريث الذي تدور حوله القصة.

وأضاف حليم أنه كان يعيش حالة من التوتر والخوف طوال الأحداث بسبب احتمالية اكتشاف أمره، قائلاً: "كنت خايف جدًا إن الناس تعرف إني مخبيه، وفضلت أقول لنفسي أنا هروح في داهية".

