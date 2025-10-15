قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
أسرة سوزي الأردنية تساندها أمام المحكمة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
الحمصاني: 58% من العارضين في "تراثنا" سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية
228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحكومة البريطانية تعلن تسليم أكثر من 85 ألف طائرة مُسيرة لأوكرانيا خلال 6 أشهر
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس إدارة السلام وتشيد بانضباطها
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8 ديسمبر 2025

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
ولاء عبد الكريم

عقدت اليوم مجموعة العمل المكلفة بمتابعة الترتيبات الجارية الخاصة بالاجتماع الوزاري الرابع لوزراء التجارة بالدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025، والتي سيتولي التمثيل التجاري النواحي التنظيمية واللوجستية والفنية الخاصة بها، برئاسة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفي، لقاء بالفيديو كونفرانس مع  Punjul Nugraha مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بسكرتارية منظمة الـ D8  - وبمشاركة افتراضية من الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري في اسطنبول والتي يقع مقر سكرتارية المنظمة بها - للوقوف علي مستجدات الموضوعات الخاصة بمشاركة الوفود من الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الاجتماع الهام وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالتعاون بين التمثيل التجاري والمنظمة خاصة في ضوء قرب انعقاد الاجتماع والذي سيكون علي مستوي الخبراء الفنيين وكبار المسئولين يوم 1 ديسمبر علي ان يتبعة الاجتماع الوزاري يوم 2 ديسمبر 2025.

وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي عقد سلسلة اجتماعات اخري خلال الفترة القادمة بما يضمن نجاح هذه الفعالية والخروج بنتائجها علي النحو المأمول منه  خاصة وان دور  منظمة الدول الثمانية النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي الـ D8  ينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
الجدير بالذكر أن حجم صادرات مصر لدول منظمة الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8  قد بلغ خلال عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.

وزارة الاستثمار الاستثمار الدول الثمانية بالتعاون الاقتصادى الدول الثمانية النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

موظفون

مليون جنيه مطلوبة من شركات التوظيف لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين

المشروعات الصغيرة

أبرزها الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون

مجلس النواب

برلمانية: تمتع السلع المصرية بسُمعة جيدة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد