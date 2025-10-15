مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي D8 ديسمبر 2025

عقدت اليوم مجموعة العمل المكلفة بمتابعة الترتيبات الجارية الخاصة بالاجتماع الوزاري الرابع لوزراء التجارة بالدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025، والتي سيتولي التمثيل التجاري النواحي التنظيمية واللوجستية والفنية الخاصة بها، برئاسة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفي، لقاء بالفيديو كونفرانس مع Punjul Nugraha مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بسكرتارية منظمة الـ D8 - وبمشاركة افتراضية من الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري في اسطنبول والتي يقع مقر سكرتارية المنظمة بها - للوقوف علي مستجدات الموضوعات الخاصة بمشاركة الوفود من الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الاجتماع الهام وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالتعاون بين التمثيل التجاري والمنظمة خاصة في ضوء قرب انعقاد الاجتماع والذي سيكون علي مستوي الخبراء الفنيين وكبار المسئولين يوم 1 ديسمبر علي ان يتبعة الاجتماع الوزاري يوم 2 ديسمبر 2025.

وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي عقد سلسلة اجتماعات اخري خلال الفترة القادمة بما يضمن نجاح هذه الفعالية والخروج بنتائجها علي النحو المأمول منه خاصة وان دور منظمة الدول الثمانية النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي الـ D8 ينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.

الجدير بالذكر أن حجم صادرات مصر لدول منظمة الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي الـ D8 قد بلغ خلال عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.