سقوط طالبة من الطابق السادس بأخميم في سوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث سقطت طالبة في منتصف العقد الثاني من العمر، من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية؛ ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة نُقلت على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السادس بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابة تُدعى فاطمة. خ. أ، 16 عامًا، طالبة، تقيم بدائرة المركز، وقد سقطت من الطابق السادس بأحد العقارات الكائنة بشارع عالم التصوير؛ ما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من الجسم، واشتبه الأطباء في وجود ارتجاج بالمخ.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الحادث وكشف أسبابه.