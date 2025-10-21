قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة مفاجئة لوزير التعليم في سوهاج لمتابعة انتظام الدراسة

وزير التعليم
وزير التعليم
سوهاج _ أنغام الجنايني

وصل منذ قليل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة سوهاج، في زيارة ميدانية مفاجئة، يتفقد خلالها عددًا من المدارس في ساعات الصباح الأولى؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع مرور شهر على بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وتأتي الزيارة في إطار خطة الوزارة لمتابعة الأداء داخل المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، والاطمئنان على سير الدراسة والانضباط داخل الفصول.

زيارة مفاجئة لمدارس سوهاج

مع التركيز على محافظات الصعيد التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا ضمن خطتها لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير تفقد حضور الطلاب والمعلمين، وتقييم مستوى الانضباط والإجراءات التعليمية والإدارية المتبعة، إلى جانب الاطلاع على حالة البنية التحتية للمدارس ومدى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لطلاب سوهاج.

وتأتي تلك الزيارة للتعرف على التحديات والاحتياجات الفعلية للمدارس، والاستماع للمقترحات على أرض الواقع.

وفي سبيل الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته بما يواكب متطلبات العصر.

