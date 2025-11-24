التضامن: بدء صرف معاش كرامة للطفلة حنان سعيد

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف المساعدة الشهرية للطفلة حنان سعيد ضمن برنامج معاش كرامة، وذلك لدعم الأسرة خلال فترة العلاج.

وتابع الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة أون، أن صرف المعاش سيبدأ خلال هذا الأسبوع، وستصرف المساعدة بما يعادل قيمة معاش كرامة التي يحصل عليها المواطن، ومتوسط الصرف عندنا 900 جنيه شهرياً."

وأكمل أن المعاش استحقاق فردي للطفلة فقط، بينما يحصل باقي أفراد الأسرة على دعم آخر إذا كانوا ضمن برامج التكافل الاجتماعي أو في مراحل التعليم المختلفة.